​Директор «Боруссии»: «Мы сделали предложение Мукоко – теперь слово за ним»

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Себастьян Кель дал комментарий насчёт будущего нападающего Юссуфы Мукоко. Действующий контракт 18-летнего форварда с клубом рассчитан до средины 2023 года.

«Мы сделали Юссуфе Мукоко серьёзное предложение – теперь слово за ним. Мы очень надеемся, что он примет наше предложение о новом контракте, ведь у него действительно большой потенциал. В противном случае мы расстанемся», - высказался Кель для Kicker.

За первую команду дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко провёл 59 матчей. В них нападающий забил 11 голов и отдал 8 голевых передач.