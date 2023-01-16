​«Боруссия» не получала предложений по Беллингему – директор клуба

Себастьян Кель, занимающий должность спортивного директора дортмундской «Боруссии», в очередной раз высказался о будущем полузащитника Джуда Беллингема.

Ранее в прессе появилась информация о том, что Джуд Беллингем получил устное предложение от мадридского «Реала».

«На данный момент никаких предложений по Джуду Беллингему у нас нет, ещё ничего не решено. Мы поговорим с Джудом и его семьёй, нет никакого давления, никаких предложений», - сказал Кель Kicker.

Слухи связывают Джуда Беллингема с целым рядом европейских грандов. Эксперты портала transfermarkt оценивают полузащитника в 110 миллионов евро.