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Чемпионат Германии. Бундеслига

​«Боруссия» не получала предложений по Беллингему – директор клуба

16 Января 2023 • 15:06 Комментировать

Себастьян Кель, занимающий должность спортивного директора дортмундской «Боруссии», в очередной раз высказался о будущем полузащитника Джуда Беллингема.

Ранее в прессе появилась информация о том, что Джуд Беллингем получил устное предложение от мадридского «Реала».

«На данный момент никаких предложений по Джуду Беллингему у нас нет, ещё ничего не решено. Мы поговорим с Джудом и его семьёй, нет никакого давления, никаких предложений», - сказал Кель Kicker.

Слухи связывают Джуда Беллингема с целым рядом европейских грандов. Эксперты портала transfermarkt оценивают полузащитника в 110 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Себастьян Кель Джуд Беллингем
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