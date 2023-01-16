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Чемпионат Германии. Бундеслига

Раскрыты планы Нойера на будущее

16 Января 2023 • 10:09 Комментировать

36-летний вратарь мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер поделился своими планами на будущее. Как стало известно журналистам Kicker, опытный голкипер не планирует завершать игровую карьеру, несмотря на серьезную травму. Игрок получил перелом ноги во время зимнего отдыха, из-за чего выбыл до конца сезона.

По сведениям источника, Мануэль намерен вернуться к началу следующего сезона. Вратарь планирует провести на высоком уровне еще несколько лет.

В сезоне-2022/2023 Нойер провел 12 матчей в Бундеслиге и пропустил 11 мячей. Трудовое соглашение немца с «Баварией» рассчитано до середины 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Мануэль Нойер
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