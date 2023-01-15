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Чемпионат Германии. Бундеслига

​Беллингем получил устное предложение от «Реала»

15 Января 2023 • 21:34 Комментировать

Талантливый полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем уже получил устное предложение от «Реала». Об этом рассказывает Express со ссылкой на испанскую газету Marca.

По данным источника, Беллингем в устной форме получил информацию о сроке предлагаемого контракта и величине заработной платы. «Реал» хочет как можно скорее договориться с полузащитником, хотя говорить о том, что трансфер близок, пока рано.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают 19-летнего Джуда Беллингема в 110 миллионов евро.

Стоит сказать, что Джуд Беллингем находится на радаре многих европейских грандов, в частности игрок интересен «Ливерпулю».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Боруссия Дортмунд трансферы футбола - лето 2023 Джуд Беллингем
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