​Беллингем получил устное предложение от «Реала»

Талантливый полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем уже получил устное предложение от «Реала». Об этом рассказывает Express со ссылкой на испанскую газету Marca.

По данным источника, Беллингем в устной форме получил информацию о сроке предлагаемого контракта и величине заработной платы. «Реал» хочет как можно скорее договориться с полузащитником, хотя говорить о том, что трансфер близок, пока рано.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают 19-летнего Джуда Беллингема в 110 миллионов евро.

Стоит сказать, что Джуд Беллингем находится на радаре многих европейских грандов, в частности игрок интересен «Ливерпулю».