«ПСЖ» хочет усилиться нападающим сборной Франции

Нападающий сборной Франции Маркус Тюрам, права на которого принадлежат менхенгладбахской «Боруссии», может продолжить карьеру в «ПСЖ». Об этом стало известно журналистам Telefoot.

Представители парижского гранда внимательно следят за ситуацией форварда в немецком клубе. Если стороны не договорятся о новом контракте, то Тюрам покинет «Боруссию» в статусе свободного агента ближайшим летом. Кроме «ПСЖ» интерес к нему проявляют «Челси», «Бавария» и «Интер».

В этом сезоне на счету 25-летнего нападающего десять голов и три ассиста в 15 матчах Лиги 1. Его рыночный ценник – 32 миллиона евро.