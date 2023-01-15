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Чемпионат Германии. Бундеслига

Маттеус рассказал, как «Баварии» нужно использовать Мюллера

15 Января 2023 • 14:36 Комментировать

Экс-защитник сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Лотар Маттеус высказался о нападающем Томасе Мюллере.

«Я считаю, что Томас не должен играть на позиции центрфорварда. Его нужно использовать на позиции, где он покажет свои лучшие качества. Мюллеру нужно играть под нападающим, как это было в паре с Левандовски. У Томаса сейчас серьезный конкурент в лице Мусиалы, но Томаса еще рано списывать», - передает слова Маттеуса Kicker.

В этом сезоне на счету Мюллера три забитых мяча и шесть голевых передач в 15 матчах за мюнхенскую команду. Контракт 33-летнего нападающего рассчитан до лета 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Лотар Маттеус Томас Мюллер
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