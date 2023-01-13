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Чемпионат Германии. Бундеслига

В «Вольфсбург» перейдёт защитник «Монпелье» Козза

13 Января 2023 • 22:49 Комментировать

Состав немецкого «Вольфсбурга» пополнит защитник французского «Монпелье» Николя Козза. Об этом сообщил управляющий директор «волков» Йорг Шмадтке.

«Понятно, что он придёт. Вопрос в том, приедет он уже сейчас или только летом», - приводит слова Шмадтке Wolfsburger Allgemeine Zeitung.

В нынешнем сезоне Козза провёл за «Монпелье» 16 матчей, в которых дважды сумел поразить ворота соперника, а также сделать одну результативную передачу.

24-летний футболист может играть на позиции как центрального, так и левого защитника, что добавит глубины «Вольфсбургу» после ухода Жерома Руссильона в берлинский «Унион».

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Евро-Футбол.Ру,
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