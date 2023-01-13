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Чемпионат Германии. Бундеслига

​Названа трансферная цель «Баварии» слухи

13 Января 2023 • 19:33 Комментировать

В «Баварии», похоже, поняли, что неподписание игрока на место Роберта Левандовски было ошибкой. Мюнхенский клуб слухи регулярно связывают с центральными нападающими. Поскольку Гарри Кейна из «Тоттенхэма» «Баварии» заполучить будет сложно, клуб вынужден изучать и другие варианты.

Как сообщает Tuttojuve, на радаре «Баварии» находится нападающий «Ювентуса» Душан Влахович. При этом отмечается, что потенциальный летний трансфер 22-летнего серба обойдётся мюнхенцам дорого – «старая синьора» оценивает игрока в 110 миллионов евро.

Душан Влахович играет за «Ювентус» почти год. За это время серб провёл 36 матчей, в которых забил 16 голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Бавария Душан Влахович трансферы футбола - лето 2023
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