В «Баварии», похоже, поняли, что неподписание игрока на место Роберта Левандовски было ошибкой. Мюнхенский клуб слухи регулярно связывают с центральными нападающими. Поскольку Гарри Кейна из «Тоттенхэма» «Баварии» заполучить будет сложно, клуб вынужден изучать и другие варианты.

Как сообщает Tuttojuve, на радаре «Баварии» находится нападающий «Ювентуса» Душан Влахович. При этом отмечается, что потенциальный летний трансфер 22-летнего серба обойдётся мюнхенцам дорого – «старая синьора» оценивает игрока в 110 миллионов евро.

Душан Влахович играет за «Ювентус» почти год. За это время серб провёл 36 матчей, в которых забил 16 голов.