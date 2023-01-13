Названы 11 лучших молодых футболистов 2022 года

IFFHS (Международная федерация футбольной статистики и истории) сформировала символическую сборную из лучших молодых игроков за прошлый год. В данный список были включены такие известные футболисты, как Джуд Беллингем, Педри, Эдуардо Камавинга и другие.

Голкипер: Гэвин Базуну («Саутгемптон»).

Защитники: Нуну Мендеш («ПСЖ»), Йошко Гвардиол («РБ Лейпциг»), Пьеро Инкапье («Байер»)

Полузащитники: Эдуардо Камавинга («Реал»), Гави («Барселона»), Джуд Беллингем («Боруссия» Д), Педри («Барселона»).

Форварды: Карим Адейеми («Боруссия» Д), Джамал Мусиала («Бавария»), Ансу Фати («Барселона»).

Беллингем номинирован на премию The Best FIFA Awards 2022