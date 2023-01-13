Названы 11 лучших молодых футболистов 2022 года

IFFHS (Международная федерация футбольной статистики и истории) сформировала символическую сборную из лучших молодых игроков за прошлый год. В данный список были включены такие известные футболисты, как Джуд Беллингем, Педри, Эдуардо Камавинга и другие.
Голкипер: Гэвин Базуну («Саутгемптон»).
Защитники: Нуну Мендеш («ПСЖ»), Йошко Гвардиол («РБ Лейпциг»), Пьеро Инкапье («Байер»)
Полузащитники: Эдуардо Камавинга («Реал»), Гави («Барселона»), Джуд Беллингем («Боруссия» Д), Педри («Барселона»).
Форварды: Карим Адейеми («Боруссия» Д), Джамал Мусиала («Бавария»), Ансу Фати («Барселона»).
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