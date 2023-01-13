Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» может купить замену Нойеру за 75 миллионов евро

13 Января 2023 • 00:52 Комментировать

Голкипер «Порту» Диогу Кошта может продолжить карьеру в чемпионате Германии, об этом сообщил инсайдер Бруну Андраде в своих социальных сетях.

Согласно данным журналиста, 23-летний португальский вратарь находится в сфере интересов мюнхенской «Баварии». Чемпион Германии подыскивает голкипера, который сможет заменить Мануэля Нойера, выбывшего из строя до конца сезона из-за перелома ноги.

Срок контракта Кошты с «драконами» рассчитан до середины 2027 года. Его клаузула составляет 75 миллионов евро.

В текущем сезоне Диогу провел 15 матчей в Примейре, в которых пропустил десять мячей.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Мануэль Нойер Диогу Кошта Трансферы футбола - зима 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Января
00:52 · Германия. Бундеслига
«Бавария» может купить замену Нойеру за 75 миллионов евро
00:43 · Германия. Бундеслига
Мукоко близок к продлению контракта с «Боруссией»
00:09 · Германия. Бундеслига
Хедира хочет продлить контракт с «Унионом»
12 Января
23:25 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн хочет, чтобы Чупо-Мотинг продлил контракт с «Баварией»
23:18 · Англия. Премьер-лига
«Челси» продвинулся в переговорах по трансферу форварда сборной Франции
23:10 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» хочет подписать Вайгля на постоянной основе
22:43 · Германия. Бундеслига
Беллингем номинирован на премию The Best FIFA Awards 2022 1
22:04 · Германия. Бундеслига
«Шальке» получил предложение по Молле от «Нанта»
16:47 · Германия. Бундеслига
​Беллингем рассказал, что его раздражает
14:35 · Германия. Бундеслига
Вацке: «Мы не продлим контракт с Мукоко, если нас что-то не устроит в условиях»
12:06 · Германия. Бундеслига
«Бавария» будет искать нового центрального защитника, если Павар летом уйдёт
11:39 · Германия. Бундеслига
«Реал» проявляет интерес к защитнику «Баварии»
10:43 · Англия. Премьер-лига
«Челси» готов приобрести Тюрама, но есть одна проблема
08:55 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» приняла решение по Фирмино
01:02 · Германия. Бундеслига
20-летний хорватский талант перейдёт в «Аугсбург»
Все новости
Рекомендуем