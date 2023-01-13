«Бавария» может купить замену Нойеру за 75 миллионов евро

Голкипер «Порту» Диогу Кошта может продолжить карьеру в чемпионате Германии, об этом сообщил инсайдер Бруну Андраде в своих социальных сетях.

Согласно данным журналиста, 23-летний португальский вратарь находится в сфере интересов мюнхенской «Баварии». Чемпион Германии подыскивает голкипера, который сможет заменить Мануэля Нойера, выбывшего из строя до конца сезона из-за перелома ноги.

Срок контракта Кошты с «драконами» рассчитан до середины 2027 года. Его клаузула составляет 75 миллионов евро.

В текущем сезоне Диогу провел 15 матчей в Примейре, в которых пропустил десять мячей.