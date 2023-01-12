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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Боруссия» хочет подписать Вайгля на постоянной основе

12 Января 2023 • 23:10 Комментировать

Мёнхенгладбахская «Боруссия» хочет подписать опорного полузащитника Юлиана Вайгля на постоянной основе. Об это сообщает Kicker.

По информации источника, в договоре аренды из лиссабонской «Бенфики» имеется пункт, позволяющий выкупить 27-летнего футболиста за 15 миллионов евро.

Контракт Вайгля с португальским клубом действует до 2024 года, соответственно у него останется 12 месяцев до завершения контракта с «Бенфикой» грядущим летом, так как срок аренды в «Боруссии» истечёт. Тем не менее, Вайгль желает остаться в «Боруссии» Мёнхенгладбах и после лета, а это означает, что команда Бундеслиги сможет договориться о более низкой цене.

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Боруссия Мёнхенгладбах Юлиан Вайгль трансферы футбола - лето 2023
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