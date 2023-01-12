Беллингем номинирован на премию The Best FIFA Awards 2022

Полузащитник дортмундской «Боруссии» и национальной сборной Англии Джуд Беллингем стал кандидатом на получение награды The Best FIFA Football Awards 2022. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

В Англии Беллингем выступал за клуб «Бирмингем Сити», воспитанником академии которого он является.

Начиная с середины 2020 года стал играть за дортмундскую «Боруссию», дебютировал за немецкий клуб 14 сентября 2020 года в матче с «Дуйсбургом» в рамках розыгрыша Кубка Германии.

19-летний спортсмен принимал участие на чемпионате мира – 2022 в Катаре, где сумел забить гол в ворота сборной Ирана.