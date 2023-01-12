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Чемпионат Германии. Бундеслига

Беллингем номинирован на премию The Best FIFA Awards 2022

12 Января 2023 • 22:43 Комментировать (1)

Полузащитник дортмундской «Боруссии» и национальной сборной Англии Джуд Беллингем стал кандидатом на получение награды The Best FIFA Football Awards 2022. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

В Англии Беллингем выступал за клуб «Бирмингем Сити», воспитанником академии которого он является.

Начиная с середины 2020 года стал играть за дортмундскую «Боруссию», дебютировал за немецкий клуб 14 сентября 2020 года в матче с «Дуйсбургом» в рамках розыгрыша Кубка Германии.

19-летний спортсмен принимал участие на чемпионате мира – 2022 в Катаре, где сумел забить гол в ворота сборной Ирана.

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Евро-Футбол.Ру,
ФИФА Боруссия Дортмунд Сборная Англии Джуд Беллингем
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Комментарии (1)
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Alex1972
12 Января 2023 в 22:59
Не, пока ты Bestолковый.. Хе..
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