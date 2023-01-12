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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Шальке» получил предложение по Молле от «Нанта»

12 Января 2023 • 22:04 Комментировать

В офис гельзенкирхенского футбольного клуба «Шальке» поступило предложение от французского «Нанта» по полузащитнику Флорану Молле. Об этом сообщает WAZ.

Футболист, родившийся во Франции, присоединился к клубу Бундеслиги летом прошлого года, однако не сумел существенным образом повлиять на игру немецкой команды. В связи с этим он может покинуть «Шальке» всего через шесть месяцев после своего перехода из «Монпелье».

Молле принял участие в девяти играх чемпионата Германии в нынешнем сезоне, выходил в старте в четырёх из них, в общей сложности провёл 407 минут на поле и забил один гол.

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Евро-Футбол.Ру,
Шальке 04 Нант Трансферы футбола - зима 2023 Флоран Молле
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