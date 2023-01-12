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Чемпионат Германии. Бундеслига

​Беллингем рассказал, что его раздражает

12 Января 2023 • 16:47 Комментировать

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем высказался о текущем положении команды в таблице.

«Положение в таблице меня определённо раздражает. Пока шёл чемпионат мира, я был сосредоточен на сборной Англии. Когда турнир закончился, я заглянул в таблицу, и мне пришлось смириться с тем, что «Боруссия» лишь шестая. Мы не должны быть так низко ни в коем случае, учитывая наш уровень. Я уважаю команды, которые идут выше, но при этом чувствую, что мы не должны быть так низко. Я не боюсь сказать об этом парням, потому что такими должны быть наши амбиции. Во второй части сезона мы можем сделать что-то особенное», - сказал Беллингем пресс-службе клуба.

Отметим, что слухи связывают Джуда Беллингема в топ-клубами Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Джуд Беллингем
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