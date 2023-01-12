20-летний хорватский талант перейдёт в «Аугсбург»

Хорватский нападающий «Осиека» Дион Дрена Белё перейдёт в клуб чемпионата Германии «Аугсбург». Об этом сообщает Sky Germany.

Ранее 20-летнего форварда связывали с мёнхенгладбахской «Боруссией», однако теперь, по информации источника, молодой и талантливый спортсмен как никогда близок к трансферу в команду, на данный момент занимающую 14 место в турнирной таблице Бундеслиги.

Дополнительно сообщается, что сумма трансфера составит от пяти до шести миллионов евро, однако детали перехода ещё предстоит уточнить.

Предполагается, что Белё подпишет контракт с немецким клубом до 2027 года.