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Чемпионат Германии. Бундеслига

20-летний хорватский талант перейдёт в «Аугсбург»

12 Января 2023 • 01:02 Комментировать

Хорватский нападающий «Осиека» Дион Дрена Белё перейдёт в клуб чемпионата Германии «Аугсбург». Об этом сообщает Sky Germany.

Ранее 20-летнего форварда связывали с мёнхенгладбахской «Боруссией», однако теперь, по информации источника, молодой и талантливый спортсмен как никогда близок к трансферу в команду, на данный момент занимающую 14 место в турнирной таблице Бундеслиги.

Дополнительно сообщается, что сумма трансфера составит от пяти до шести миллионов евро, однако детали перехода ещё предстоит уточнить.

Предполагается, что Белё подпишет контракт с немецким клубом до 2027 года.

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Аугсбург Осиек Трансферы футбола - зима 2023 Дион Дрена Белё
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