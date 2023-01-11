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Чемпионат Германии. Бундеслига

Грифо: «Любая критика в адрес Роналду должна быть запрещена, я преклоняюсь перед ним»

11 Января 2023 • 17:36 Комментировать

Нападающий «Фрайбурга» Винченцо Грифо прокомментировал переход Криштиану Роналду в клуб «Аль-Наср».

«Любая критика в адрес Роналду должна быть запрещена! Ему 37 лет, он добился всего чего только можно в Европе, побил все рекорды. Это совершенно нормально, что он снова хочет сделать что-то безумное. Он писал историю футбола вместе с Месси на протяжении более десяти лет. Я преклоняюсь перед ним», — передает слова Грифо Sport1.de.

В нынешнем сезоне итальянец забил 9 голов и отдал 2 результативных передачи в 15 матчах чемпионата Германии.

На данный момент «Фрайбург» занимает второе место в турнирной таблице, имея в своем активе 30 очков после 15 туров.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Фрайбург Аль-Наср Винченцо Грифо
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