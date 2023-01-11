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Чемпионат Германии. Бундеслига

Коло-Муани: «Хотел бы остаться в Бундеслиге»

11 Января 2023 • 01:06 Комментировать
Айнтрахт Фр
...
Шальке 04
21.01 17:30

Нападающий франкфуртского «Айнтрахта» и национальной сборной Франции Рандаль Коло-Муани высказался о новостях, связывающих его с различными чемпионатами разных стран.

«Если у меня будет возможность остаться в «Айнтрахте» ещё немного, то я здесь и останусь. Но у меня нет плана. Если получится, я хотел бы остаться в Бундеслиге», - приводит слова спортсмена Sky Germany.

Коло-Муани является участником летних Олимпийских игр в Токио, а также обладателем серебряной медали катарского чемпионата мира.

До немецкого «Айнтрахта» 24-летний футболист выступал за такие французские клубы, как «Нант» и «Булонь».

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Евро-Футбол.Ру,
Айнтрахт Франкфурт Бундеслига Рандаль Коло-Муани
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АЙНТРАХТ ФР ШАЛЬКЕ 04
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