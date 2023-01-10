Мануэль Нойер не так давно угодил в лазарет «Баварии» с переломом. Мюнхенский клуб в пресс-релизе сообщал «переломе правой голени». Тем не менее, диагноз известного вратаря может быть куда более серьёзным. Как сообщает Bild, ходят слухи, что у Нойера был открытый перелом большеберцовой и малоберцовой кости. Отмечается, что в окружении футболиста не стали отрицать (но и не подтвердили) этот диагноз в ответ на запрос.

В «Баварии» опасаются не только из-за того, что сроки восстановления Мануэля Нойера могут оказаться более долгими. Есть риск, что вратарь вообще не сможет вернуться на свой прежний уровень.