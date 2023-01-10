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​У Нойера был открытый перелом, «Бавария» указала неверный диагноз слухи

10 Января 2023 • 15:42 Комментировать (2)

Мануэль Нойер не так давно угодил в лазарет «Баварии» с переломом. Мюнхенский клуб в пресс-релизе сообщал «переломе правой голени». Тем не менее, диагноз известного вратаря может быть куда более серьёзным. Как сообщает Bild, ходят слухи, что у Нойера был открытый перелом большеберцовой и малоберцовой кости. Отмечается, что в окружении футболиста не стали отрицать (но и не подтвердили) этот диагноз в ответ на запрос.

В «Баварии» опасаются не только из-за того, что сроки восстановления Мануэля Нойера могут оказаться более долгими. Есть риск, что вратарь вообще не сможет вернуться на свой прежний уровень.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Мануэль Нойер
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Комментарии (2)
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ингерман
10 Января 2023 в 16:34
жесть!
NOBODY
10 Января 2023 в 16:23
двойной открытый??? ппц, ужас....
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