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Чемпионат Германии. Бундеслига

​Ольмо: «Барселона» всегда будет для меня домом»

10 Января 2023 • 15:04 Комментировать

Полузащитник «РБ Лейпцига» Дани Ольмо дал комментарий по поводу «Барселоны», воспитанником которой он является.

«Я играл там шесть лет, когда был молодым. «Барселона» всегда будет для меня домом. Там играет много моих друзей из национальной сборной», - сказал Ольмо, чьи слова на своих страницах приводит портал Goal.

В «РБ Лейпциге» Дани Ольмо оказался три года назад после трансфера из загребского «Динамо». С тех пор футболист провёл за «быков» 106 матчей, в которых забил 19 голов и отдал 22 результативных паса на партнёров.

Ранее 24-летний Дани Ольмо говорил о своём желании вернуться в родную Испанию.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона РБ Лейпциг Дани Ольмо
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