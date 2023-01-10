Ольмо: «Мне бы хотелось вернуться в Испанию»

Хавбек немецкого «РБ Лейпцига» Дани Ольмо высказался касательно своего будущего.

«Мне бы хотелось в будущем вернуться в Испанию. Это моя родина, эта лига очень близка мне. Там живут мои родные и близкие. Но при этом для меня самое главное – играть за команду, в которой меня ценят. Как здесь, в «РБ Лейпциге», - передает слова испанского полузащитника издание Football Espana.

Ранее в СМИ сообщалось, что Ольмо близок к продлению контракта с «быками» до лета 2027 года.

В нынешнем сезоне хавбек поучаствовал в 14 матчах за «РБ Лейпциг», в которых отметился тремя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.