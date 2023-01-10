В «Боруссии» прокомментировали возвращение Алле

Футбольный функционер Себастьян Кель, являющийся спортивным директором дортмундской «Боруссии», высказался насчет возвращения форварда Себастьяна Алле к тренировочному процессу.

«Мы относимся к этому со всей осторожностью. В перерывах между лечением Алле занимался беговыми упражнениями. Но быть бегуном и футболистом – совершенно разные вещи. В нашем виде спорта движения более интенсивные», - передает слова Келя клубная пресс-служба.

Себастьян пополнил ряды «Боруссии» летом прошлого года. Спустя некоторое время у игрока была выявлена опухоль яичка. 28-летний ивуариец перенес две операции и прошел курс химиотерапии.