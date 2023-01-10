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В «Боруссии» прокомментировали возвращение Алле

10 Января 2023 • 10:47 Комментировать

Футбольный функционер Себастьян Кель, являющийся спортивным директором дортмундской «Боруссии», высказался насчет возвращения форварда Себастьяна Алле к тренировочному процессу.

«Мы относимся к этому со всей осторожностью. В перерывах между лечением Алле занимался беговыми упражнениями. Но быть бегуном и футболистом – совершенно разные вещи. В нашем виде спорта движения более интенсивные», - передает слова Келя клубная пресс-служба.

Себастьян пополнил ряды «Боруссии» летом прошлого года. Спустя некоторое время у игрока была выявлена опухоль яичка. 28-летний ивуариец перенес две операции и прошел курс химиотерапии.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Себастьян Кель Себастьян Алле
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