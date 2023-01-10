Ольмо высказался о новом контракте с «РБ Лейпцигом»

Испанский хавбек Дани Ольмо, который выступает в немецком чемпионате за «РБ Лейпциг», высказался о возможном подписании нового контракта с немецким клубом.

«Новый договор с «РБ Лейпцигом»? У меня есть человек, который занимается этим вопросом. Я же полностью сконцентрирован на футболе. Думаю, переговоры будут, но немного позже. Посмотрим, что случится в будущем», - передает слова полузащитника Sport.es.

Ольмо защищает цвета «РБ Лейпцига» с января 2020 года. Его трудовое соглашение с «быками» рассчитано до середины 2024 года.

В текущем сезоне чемпионата Германии Дани сыграл десять матчей, отметившись одним голом и двумя ассистами.