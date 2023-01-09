В сфере интересов «Реала» находится левый защитник «Баварии» и сборной Канады Альфонсо Дэвис. Мадридцы рассчитывают заполучить 22-летнего футболиста ближайшим летом. Впрочем, трансфер Дэвиса маловероятен, о чём на своих страницах пишет El Nacional. По данным источника, «Реал» не готов выполнять требование «Баварии» по трансферной стоимости. В Мюнхене Дэвиса оценивают в 80-90 миллионов евро.

Альфонсо Дэвис перебрался в «Баварию» в начале 2019 года после трансфера из «Ванкувера». В 134 матчах за мюнхенский клуб канадский футболист забил 6 голов и отдал 21 результативный пас на партнёра.