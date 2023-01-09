Томас Мюллер останется в сборной Германии

Форвард немецкой национальной команды Томас Мюллер рассказал о желании продолжить выступления в футболке сборной Германии.

«Пока я являюсь профессиональным футболистом, я всегда буду доступен для сборной. Тренер должен решить, когда и как использовать меня. Цель состоит в достижении результата. У Ханси Флика много вариантов в атаке. Я не переживаю и обязательно буду рядом, когда понадоблюсь наставнику», — приводит слова чемпиона мира - 2014 пресс-служба мюнхенской «Баварии». Также Мюллер отметил, что очень сильно переживал после вылета с катарского мундиаля, однако разговор с главным тренером сборной поменял решение игрока.

Напомним, что Германия второй чемпионат мира не смогла пройти групповую стадию, а сам Мюллер не смог отметиться на них забитыми мячами после пяти голов на двух турнирах в 2010 и 2014 годах. На счету Томаса 121 матч и 44 гола в футболке национальной команды.