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Чемпионат Германии. Бундеслига

Рибери рассказал, как относится к Зидану

09 Января 2023 • 09:18 Комментировать

Бывший нападающий мюнхенской «Баварии» и «Фиорентины» Франк Рибери отреагировал на высказывания главы федерации футбола Франции Ноэля ле Грэ в сторону легендарного полузащитника, а ныне тренера Зинедина Зидана.

«Зизу, я восхищаюсь тобой. С другой стороны, тебе нужно быстро подумать о консалтинге», - гласит сообщение Рибери в социальных сетях.

Ранее в прессе ходили слухи о том, что Зидан может занять пост главного тренера сборной Франции. Однако в конечном счете федерация футбола страны приняла решение оставить Дидье Дешама на этом посту. С ним был подписан контракт до 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Франк Рибери Зинедин Зидан
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