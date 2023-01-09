Рибери рассказал, как относится к Зидану

Бывший нападающий мюнхенской «Баварии» и «Фиорентины» Франк Рибери отреагировал на высказывания главы федерации футбола Франции Ноэля ле Грэ в сторону легендарного полузащитника, а ныне тренера Зинедина Зидана.

«Зизу, я восхищаюсь тобой. С другой стороны, тебе нужно быстро подумать о консалтинге», - гласит сообщение Рибери в социальных сетях.

Ранее в прессе ходили слухи о том, что Зидан может занять пост главного тренера сборной Франции. Однако в конечном счете федерация футбола страны приняла решение оставить Дидье Дешама на этом посту. С ним был подписан контракт до 2026 года.