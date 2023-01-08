Нагельсманн прокомментировал травму Нойера

Наставник «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал травму главного вратаря команды Мануэля Нойера.

«Не очень приятно получать новости о травме Нойера во время отпуска. Мне жаль его и всю команду. Это часть жизни, такое случается. По началу он не очень хорошо себя чувствовал, но сейчас ему намного лучше.

Ситуация для нас и правда сложная. Нелегко принять решение о том, что делать дальше. Трансферное окно открыто, посмотрим. Я доверяю Ульрайху. Он провел несколько очень хороших матчей в первой половине сезона. Мы часто общаемся. Он очень спокойно относится ко всей ситуации и знает свою роль. Посмотрим», — цитирует слова главного тренера мюнхенского клуба аккаунт «Bayern & Germany» в социальных сетях.

Напомним, что 10 декабря Нойер получил травму во время отдыха на горных лыжах и выбыл до конца сезона 2022/2023.