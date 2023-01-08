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Чемпионат Германии. Бундеслига

Нагельсманн: «Мы рады, что Мюллер вернулся, он является важным игроком игроком для «Баварии»

08 Января 2023 • 14:55 Комментировать

Наставник мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал значимость Томаса Мюллера для команды.  

«Томас является важным игроком для «Баварии». Он креативен, отдаёт много голевых передач, производит очень хорошее впечатление. Впереди нам предстоит сыграть много матчей, я рассчитываю на него. Мы все рады, что он вернулся. Томас может играть на нескольких позициях, но больше всего ему подходит игра в нападении», — приводит речь Нагельсманна аккаунт «Bayern & Germany» в социальных сетях.

На данный момент в 8 матчах чемпионата Германии нынешнего сезона 33-летний немецкий полузащитник забил 2 гола и отдал 3 результативных передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Мюллер Юлиан Нагельсманн
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