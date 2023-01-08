Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

​Агент высказался о вариантах Лунёва

08 Января 2023 • 14:26 Комментировать

Агент Антон Смирнов, который работает с голкипером Андреем Лунёвым, высказался о будущем футболиста.

В настоящий момент Андрей Лунёв выступает за «Байер». В Германии российский футболист получает не так много игрового времени, поскольку основным вратарём команды является Лукаш Градецки.

«К варианту с «Брентфордом» вернёмся позже, ближе к лету. Разговаривали по Турции, там также есть несколько вариантов. Но пока на руках нет «оффера», говорить о чём-то конкретном смысла нет», - высказался Смирнов, чьи слова приводит на своих страницах «РБ Спорт».

По словам Смирнова, Лунёв был бы готов перейти в турецкий клуб при хороших условиях контракта и при уверенности в том, что там он будет основным голкипером.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Андрей Лунёв Антон Смирнов трансферы футбола - лето 2023 Байер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 08 Января
14:55 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн: «Мы рады, что Мюллер вернулся, он является важным игроком игроком для «Баварии»
14:26 · Германия. Бундеслига
​Агент высказался о вариантах Лунёва
12:00 · Германия. Бундеслига
«Штуттгарт» подпишет 17-летнего сербского нападающего
11:43 · Германия. Бундеслига
Звезда «Милана» может перейти в «Баварию»
09:36 · Германия. Бундеслига
Кан: «Баварию» раздражает, что другие клубы не соблюдают ФФП»
02:35 · Германия. Бундеслига
Алаба – о травме Нойера: «Он обязательно вернётся на прежний уровень»
02:24 · Англия. Премьер-лига
Тюрам – одна из главных целей «Челси» на трансферном рынке, переговоры продолжаются
00:15 · Германия. Бундеслига
Мукоко всё ближе к уходу из «Боруссии» Дортмунд на правах свободного агента
07 Января
22:49 · Германия. Бундеслига
Названа потенциальная зарплата Беллингема в «Реале»
19:50 · Германия. Бундеслига
​«Боруссия» сообщила «Баварии», что Зоммер не продаётся
19:11 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» начал переговоры по январскому трансферу Тюрама
16:15 · Германия. Бундеслига
Салихамиджич: «Павар сказал мне, что ему очень комфортно в «Баварии»
16:06 · Англия. Премьер-лига
Гвардиол: «Челси» или «Манчестер Сити»? Не знаю, кого бы выбрал»
15:34 · Англия. Премьер-лига
Гвардиол: «Челси» не сдался и по-прежнему хочет меня заполучить»
15:27 · Англия. Премьер-лига
«Лидс» нацелился на трансфер Рюттера
Все новости
Рекомендуем