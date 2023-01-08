​Агент высказался о вариантах Лунёва

Агент Антон Смирнов, который работает с голкипером Андреем Лунёвым, высказался о будущем футболиста.

В настоящий момент Андрей Лунёв выступает за «Байер». В Германии российский футболист получает не так много игрового времени, поскольку основным вратарём команды является Лукаш Градецки.

«К варианту с «Брентфордом» вернёмся позже, ближе к лету. Разговаривали по Турции, там также есть несколько вариантов. Но пока на руках нет «оффера», говорить о чём-то конкретном смысла нет», - высказался Смирнов, чьи слова приводит на своих страницах «РБ Спорт».

По словам Смирнова, Лунёв был бы готов перейти в турецкий клуб при хороших условиях контракта и при уверенности в том, что там он будет основным голкипером.