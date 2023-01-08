Звезда «Милана» может перейти в «Баварию»

Нападающий сборной Португалии и «Милана» Рафаэл Леау имеет вариант продолжения карьеры в другом европейском топ-клубе. По сообщениям портала Goal.com, в подписании 23-летнего игрока заинтересована мюнхенская «Бавария».

В немецком гранде хотят подписать Леау на место французского вингера Кингсли Комана, с которым могут расстаться в ближайшем будущем. Трансферу Рафаэла в Мюнхен может поспособствовать тот факт, что он до сих пор не подписал с «россонери» новый трудовой договор. Нынешний контракт между сторонами рассчитан до лета 2024 года.

Трансферная стоимость португальца оценивается в 85 миллионов евро.