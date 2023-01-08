Кан: «Баварию» раздражает, что другие клубы не соблюдают ФФП»

Бывший вратарь мюнхенской «Баварии», а ныне председатель правления клуба Оливер Кан недоволен тем, что некоторые топ-клубы пренебрегают правилами финансового фэйр-плей.

«Нас очень раздражает то, что мы годами работаем, а в это время другие клубы сообщают о своих огромных убытках в размере от 50 до 150 миллионов евро. Для меня остается загадкой, как такое может происходить в рамках ФФП», - высказался Кан, отвечая на вопрос о проблемах туринского «Ювентуса».

В нынешнем розыгрыше немецкой Бундеслиги «Бавария» набрала 34 балла и после 15 туров лидирует в турнирной таблице. Мюнхенцы опережают ближайшего преследователя на четыре очка.