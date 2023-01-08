Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Кан: «Баварию» раздражает, что другие клубы не соблюдают ФФП»

08 Января 2023 • 09:36 Комментировать

Бывший вратарь мюнхенской «Баварии», а ныне председатель правления клуба Оливер Кан недоволен тем, что некоторые топ-клубы пренебрегают правилами финансового фэйр-плей.

«Нас очень раздражает то, что мы годами работаем, а в это время другие клубы сообщают о своих огромных убытках в размере от 50 до 150 миллионов евро. Для меня остается загадкой, как такое может происходить в рамках ФФП», - высказался Кан, отвечая на вопрос о проблемах туринского «Ювентуса».

В нынешнем розыгрыше немецкой Бундеслиги «Бавария» набрала 34 балла и после 15 туров лидирует в турнирной таблице. Мюнхенцы опережают ближайшего преследователя на четыре очка.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Оливер Кан
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 08 Января
09:36 · Германия. Бундеслига
Кан: «Баварию» раздражает, что другие клубы не соблюдают ФФП»
02:35 · Германия. Бундеслига
Алаба – о травме Нойера: «Он обязательно вернётся на прежний уровень»
02:24 · Англия. Премьер-лига
Тюрам – одна из главных целей «Челси» на трансферном рынке, переговоры продолжаются
00:15 · Германия. Бундеслига
Мукоко всё ближе к уходу из «Боруссии» Дортмунд на правах свободного агента
07 Января
22:49 · Германия. Бундеслига
Названа потенциальная зарплата Беллингема в «Реале»
19:50 · Германия. Бундеслига
​«Боруссия» сообщила «Баварии», что Зоммер не продаётся
19:11 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» начал переговоры по январскому трансферу Тюрама
16:15 · Германия. Бундеслига
Салихамиджич: «Павар сказал мне, что ему очень комфортно в «Баварии»
16:06 · Англия. Премьер-лига
Гвардиол: «Челси» или «Манчестер Сити»? Не знаю, кого бы выбрал»
15:34 · Англия. Премьер-лига
Гвардиол: «Челси» не сдался и по-прежнему хочет меня заполучить»
15:27 · Англия. Премьер-лига
«Лидс» нацелился на трансфер Рюттера
14:35 · Германия. Бундеслига
Собослаи: «В детстве я болел за «Реал»
12:41 · Англия. Премьер-лига
Гвардиол назвал клуб, за который мечтает играть с детства
12:38 · Англия. Премьер-лига
Названа новая трансферная цель «Челси»
12:35 · Германия. Бундеслига
Спортивный директор «РБ Лейпцига» Эберль: «Мы контролируем ситуацию с Гвардиолом»
Все новости
Рекомендуем