Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Клуб Роналду нацелился на звёздного немецкого нападающего

08 Января 2023 • 08:10 Комментировать

«Аль-Наср», усилившийся португальским нападающим Криштиану Роналду, нацелился еще на одну звезду европейского футбола. Об этом стало известно журналистам таблоида Daily Mail.

Согласно информации британских журналистов, в сферу интересов клуба из Саудовской Аравии попал немецкий форвард Марко Ройс, правами на которого владеет дортмундская «Боруссия».

У 33-летнего игрока истекающий контракт с немецким грандом. «Аль-Наср» хочет воспользоваться этим и предложить Марко выгодный трудовой договор.

В нынешнем сезоне Ройс принял участие в 12 поединках за «Боруссию», в которых записал на свой счет три забитых мяча и четыре результативные передачи.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Боруссия Дортмунд Марко Ройс Аль-Наср Трансферы футбола - зима 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 08 Января
02:35 · Германия. Бундеслига
Алаба – о травме Нойера: «Он обязательно вернётся на прежний уровень»
02:24 · Англия. Премьер-лига
Тюрам – одна из главных целей «Челси» на трансферном рынке, переговоры продолжаются
00:15 · Германия. Бундеслига
Мукоко всё ближе к уходу из «Боруссии» Дортмунд на правах свободного агента
07 Января
22:49 · Германия. Бундеслига
Названа потенциальная зарплата Беллингема в «Реале»
19:50 · Германия. Бундеслига
​«Боруссия» сообщила «Баварии», что Зоммер не продаётся
19:11 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» начал переговоры по январскому трансферу Тюрама
16:15 · Германия. Бундеслига
Салихамиджич: «Павар сказал мне, что ему очень комфортно в «Баварии»
16:06 · Англия. Премьер-лига
Гвардиол: «Челси» или «Манчестер Сити»? Не знаю, кого бы выбрал»
15:34 · Англия. Премьер-лига
Гвардиол: «Челси» не сдался и по-прежнему хочет меня заполучить»
15:27 · Англия. Премьер-лига
«Лидс» нацелился на трансфер Рюттера
14:35 · Германия. Бундеслига
Собослаи: «В детстве я болел за «Реал»
12:41 · Англия. Премьер-лига
Гвардиол назвал клуб, за который мечтает играть с детства
12:38 · Англия. Премьер-лига
Названа новая трансферная цель «Челси»
12:35 · Германия. Бундеслига
Спортивный директор «РБ Лейпцига» Эберль: «Мы контролируем ситуацию с Гвардиолом»
11:47 · Англия. Премьер-лига
Тюрам откажется от трансфера в «Ньюкасл», француз хочет перейти в более именитый клуб
Все новости
Рекомендуем