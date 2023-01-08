Клуб Роналду нацелился на звёздного немецкого нападающего

«Аль-Наср», усилившийся португальским нападающим Криштиану Роналду, нацелился еще на одну звезду европейского футбола. Об этом стало известно журналистам таблоида Daily Mail.

Согласно информации британских журналистов, в сферу интересов клуба из Саудовской Аравии попал немецкий форвард Марко Ройс, правами на которого владеет дортмундская «Боруссия».

У 33-летнего игрока истекающий контракт с немецким грандом. «Аль-Наср» хочет воспользоваться этим и предложить Марко выгодный трудовой договор.

В нынешнем сезоне Ройс принял участие в 12 поединках за «Боруссию», в которых записал на свой счет три забитых мяча и четыре результативные передачи.