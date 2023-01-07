Названа потенциальная зарплата Беллингема в «Реале»

Полузащитник сборной Германии и дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем находится в сфере интересов мадридского «Реала».

Как информирует газета Marca, «королевский» клуб готов подписать с англичанином долгосрочный контракт. Его заработная плата составит 12 миллионов евро в год.

Ранее в СМИ сообщалось, что «Боруссия» планирует выручить за трансфер Беллингема порядка 110 миллионов евро.

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 22 поединках, в которых отметился девятью забитыми мячами и тремя голевыми передачами. Его трудовой договор рассчитан до середины 2025 года.