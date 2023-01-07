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​«Боруссия» сообщила «Баварии», что Зоммер не продаётся

07 Января 2023 • 19:50 Комментировать

«Бавария» ищет голкипера после того, как Мануэль Нойер угодил в лазарет с переломом ноги. Мюнхенский гранд хотел подписать Янна Зоммера из мёнхенгладбахской «Боруссии». Тем не менее, «жеребцы» официально сообщили «Баварии», что в январе Зоммер не продаётся. Об этом рассказывает Rheinische Post.

Таким образом, «Баварии» придётся рассматривать другие варианты.

Янн Зоммер выступает за «Боруссию» с лета 2014 года. За плечами 34-летнего швейцарца 335 матчей за «жеребцов». В них Зоммер пропустил 459 раз.

Отметим, что эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Янна Зоммера в 5 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Боруссия Мёнхенгладбах Янн Зоммер Трансферы футбола - зима 2023
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