Коло-Муани останется в «Айнтрахте», несмотря на интерес «Баварии» и «МЮ»

Форвард сборной Франции и франкфуртского «Айнтрахта» Рандаль Коло-Муани не планирует переходить в другой клуб этой зимой.

Согласно сведениям ESPN, 24-летний нападающий намерен завершить этот сезон в составе нынешнего клуба, несмотря на заманчивые предложения. Ранее сообщалось об интересе к Рандалю со стороны мюнхенской «Баварии» и «Манчестер Юнайтед».

Во Франкфурте оценивают игрока в 90-100 миллионов евро.

В текущем сезоне Коло-Муани принял участие в 23 поединках во всех турнирах, отметившись восемью забитыми мячами и десятью голевыми передачами.