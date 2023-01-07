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Чемпионат Германии. Бундеслига

Коло-Муани останется в «Айнтрахте», несмотря на интерес «Баварии» и «МЮ»

07 Января 2023 • 08:16 Комментировать

Форвард сборной Франции и франкфуртского «Айнтрахта» Рандаль Коло-Муани не планирует переходить в другой клуб этой зимой.

Согласно сведениям ESPN, 24-летний нападающий намерен завершить этот сезон в составе нынешнего клуба, несмотря на заманчивые предложения. Ранее сообщалось об интересе к Рандалю со стороны мюнхенской «Баварии» и «Манчестер Юнайтед».

Во Франкфурте оценивают игрока в 90-100 миллионов евро.

В текущем сезоне Коло-Муани принял участие в 23 поединках во всех турнирах, отметившись восемью забитыми мячами и десятью голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Айнтрахт Франкфурт Рандаль Коло-Муани
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