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Чемпионат Германии. Бундеслига

​«Реал» провёл две встречи по трансферу Гвардиола

06 Января 2023 • 16:03 Комментировать

«РБ Лейпциг» и «Реал» за последние 15 дней провели сразу две встречи по трансферу защитника Йошко Гвардиола. Об этом посредством своего сайта рассказывает журналист и инсайдер Альфредо Педулла.

По данным источника, «Реал» предлагал за Йошко Гвардиола 120 миллионов евро, включая бонусы с выплатами двумя частями.

Отмечается, что переговоры по трансферу Йошко Гвардиола также ведут два английских гранда - «Манчестер Сити» и «Челси».

В январе Йошко Гвардиол отпразднует свой 21-й день рождения. За «РБ Лейпциг» хорват выступает с лета 2021 года после трансфера из загребского «Динамо».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид РБ Лейпциг Йошко Гвардиол Трансферы футбола - зима 2023
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