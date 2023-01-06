​«Реал» провёл две встречи по трансферу Гвардиола

«РБ Лейпциг» и «Реал» за последние 15 дней провели сразу две встречи по трансферу защитника Йошко Гвардиола. Об этом посредством своего сайта рассказывает журналист и инсайдер Альфредо Педулла.

По данным источника, «Реал» предлагал за Йошко Гвардиола 120 миллионов евро, включая бонусы с выплатами двумя частями.

Отмечается, что переговоры по трансферу Йошко Гвардиола также ведут два английских гранда - «Манчестер Сити» и «Челси».

В январе Йошко Гвардиол отпразднует свой 21-й день рождения. За «РБ Лейпциг» хорват выступает с лета 2021 года после трансфера из загребского «Динамо».