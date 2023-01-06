Известны сроки восстановления защитника «Баварии» Мазрауи

Защитник мюнхенской «Баварии» Нуссер Мазрауи выбыл из строя из-за перенесенного коронавируса и перикардита. Сроки полного восстановления марокканского игрока составят четыре-шесть недель, об этом сообщается на страницах издания Sport Bild.

25-летний африканский латераль пополнил ряды немецкого гранда летом текущего года. Он перебрался в стан мюнхенского гранда на правах свободного агента. С ним был подписан долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до середины 2026 года.

В нынешнем сезоне Мазрауи принял участие в 11 поединках чемпионата Германии, в которых отметился тремя результативными передачами.