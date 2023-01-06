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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Барселона» нашла нового защитника

06 Января 2023 • 10:56 Комментировать

Каталонская «Барселона» планирует усилить оборонительную линию в зимнее трансферное окно, об этом рапортует издание Football Espana.

По сообщениям источника, в поле зрения «сине-гранатовых» попал французский защитник Эван Н’Дика, правами на которого владеет франкфуртский «Айнтрахт». Трансферная стоимость 23-летнего исполнителя оценивается в 32 миллиона евро. Его трудовое соглашение с немецким клубом истекает летом текущего года.

В нынешнем сезоне чемпионата Германии Н’Дика поучаствовал в 15 поединках, в которых не отметился результативными действиями. В пассиве защитника две желтые карточки.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Айнтрахт Франкфурт Эван Н'Дика Трансферы футбола - зима 2023
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