«Барселона» нашла нового защитника

Каталонская «Барселона» планирует усилить оборонительную линию в зимнее трансферное окно, об этом рапортует издание Football Espana.

По сообщениям источника, в поле зрения «сине-гранатовых» попал французский защитник Эван Н’Дика, правами на которого владеет франкфуртский «Айнтрахт». Трансферная стоимость 23-летнего исполнителя оценивается в 32 миллиона евро. Его трудовое соглашение с немецким клубом истекает летом текущего года.

В нынешнем сезоне чемпионата Германии Н’Дика поучаствовал в 15 поединках, в которых не отметился результативными действиями. В пассиве защитника две желтые карточки.