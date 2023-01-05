Мёнхенгладбахская «Боруссия» ищет нового вратаря

Как известно, многолетний голкипер менхенгладбахской «Боруссии» Янн Зоммер решил сменить клубную прописку и перебрался в «Баварию» - достаточно привычный путь для многих игроков, со временем разменивающих «Боруссии» (что дортмундскую, что менхенгладбахскую) на гегемона немецкого чемпионата.

И теперь Менхенгладбаху нужен новый вратарь. Кандидатуры, как уточняет Sky Germany, две - это, прежде всего, другой швейцарский голкипер, 28-летний Йонас Олмин из французского «Монпелье». А также Филипп Кён из «РБ Зальцбурга», но он является запасным вариантом. Другие подробности переговоров пока что не сообщаются.