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Чемпионат Германии. Бундеслига

Мёнхенгладбахская «Боруссия» ищет нового вратаря

05 Января 2023 • 20:58 Комментировать

Как известно, многолетний голкипер менхенгладбахской «Боруссии» Янн Зоммер решил сменить клубную прописку и перебрался в «Баварию» - достаточно привычный путь для многих игроков, со временем разменивающих «Боруссии» (что дортмундскую, что менхенгладбахскую) на гегемона немецкого чемпионата.

И теперь Менхенгладбаху нужен новый вратарь. Кандидатуры, как уточняет Sky Germany, две - это, прежде всего, другой швейцарский голкипер, 28-летний Йонас Олмин из французского «Монпелье». А также Филипп Кён из «РБ Зальцбурга», но он является запасным вариантом. Другие подробности переговоров пока что не сообщаются.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Мёнхенгладбах Янн Зоммер Филипп Кён Трансферы футбола - зима 2023 Йонас Олмин
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