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Чемпионат Германии. Бундеслига

​«Реал» готов потратить более 120 млн евро за трансфер Беллингема

05 Января 2023 • 20:26 Комментировать

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем наверняка пойдёт на повышение в летнее трансферное окно. Главными претендентами на подписание 19-летнего англичанина являются «Ливерпуль» и «Реал».

Как сообщает испанская газета Marca, «Реал» готов заплатить за трансфер Джуда Беллингема более 120 миллионов евро.

Напомним, что Джуда Беллингема признали самым дорогим футболистом мира прямо сейчас. Таковы результаты исследования, проведённого специалистами из CIES Football Observatory.

Джуд Беллингем выступает за «Боруссию» с лета 2020 года после трансфера из «Бирмингем Сити».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Боруссия Дортмунд трансферы футбола - лето 2023 Джуд Беллингем
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