«Бавария» рассматривает двух потенциальных новичков

Мюнхенская «Бавария» рассматривает двух футболистов на замену французскому защитнику Бенжамену Павару, об этом рапортует Bayern & Germany.
Согласно информации источника, немецкий топ-клуб рассматривает кандидатуры нидерландца Дензела Дюмфриса и француза Мало Гюсто.
Дюмфрис является игроком миланского «Интера». В 16 матчах нынешнего сезона чемпионата Италии Дензел отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами.
В свою очередь Гюсто сыграл во французской Лиге 1 14 поединков и забил один мяч.
«Бавария» после 15 туров занимает первое место в турнирной таблице Бундеслиги.
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