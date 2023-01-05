Защитник «Айнтрахта» Жером Онгюэне перешёл в «Руд Булл Зальцбург» на правах годичной аренды. Об этом сообщила пресс-служба австрийского клуба.

Отметим, что ранее Онгюэне уже выступал за «Ред Булл Зальцбург», в составе которого провёл в общей сложности 111 игр, забив 13 голов и отдав пять результативных передач. Летом прошлого года 25-летний камерунец перешёл в «Айнтрахт», но так и не провёл за эту команду ни одной официальной встречи.

Напомним, в текущем розыгрыше Лиги чемпионов «РБ Зальцбург» занял третье место в своей группе, попав в 1/16 финала Лиги Европы, где встретится с итальянской «Ромой». Первый матч между этими командами состоится 16 февраля.