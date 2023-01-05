«Боруссия» нацелилась на футболиста «Реала»

Перспективный полузащитник мадридского «Реала» Нико Пас может сменить испанский чемпионат на немецкую Бундеслигу.
Согласно сведениям журналистов Sport.de, заинтересованность в услугах 18-летнего футболиста проявляет дортмундская «Боруссия». Руководство «шмелей» планирует оформить трансфер Паса в летнее транферное окно. Главными конкурентами «Боруссии» в споре за игрока являются испанские «Хетафе» и «Вальядолид».
В нынешнем сезоне Пас отметился пятью забитыми мячами в Юношеской лиге УЕФА.
Добавим, что после 15 туров «Боруссия» с 25 набранными очками занимает пятое место в турнирной таблице Бундеслиги.
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