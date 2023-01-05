Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«Боруссия» нацелилась на футболиста «Реала»

05 Января 2023 • 12:58 Комментировать

Перспективный полузащитник мадридского «Реала» Нико Пас может сменить испанский чемпионат на немецкую Бундеслигу.

Согласно сведениям журналистов Sport.de, заинтересованность в услугах 18-летнего футболиста проявляет дортмундская «Боруссия». Руководство «шмелей» планирует оформить трансфер Паса в летнее транферное окно. Главными конкурентами «Боруссии» в споре за игрока являются испанские «Хетафе» и «Вальядолид».

В нынешнем сезоне Пас отметился пятью забитыми мячами в Юношеской лиге УЕФА.

Добавим, что после 15 туров «Боруссия» с 25 набранными очками занимает пятое место в турнирной таблице Бундеслиги.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Боруссия Дортмунд трансферы футбола - лето 2023 Нико Пас
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Января
13:26 · Германия. Бундеслига
«Бавария» рассматривает двух потенциальных новичков
13:17 · Германия. Бундеслига
Онгюэне вернулся в «Ред Булл Зальцбург» официально
13:01 · Германия. Бундеслига
Мане должен вернуться в строй к началу февраля
12:58 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» нацелилась на футболиста «Реала»
12:56 · Германия. Бундеслига
Блинд подпишет с «Баварией» контракт до конца сезона
12:43 · Германия. Бундеслига
Трансфер Беллингема в «Реал» не зависит от будущего Крооса
11:31 · Германия. Бундеслига
Зоммер согласовал условия контракта с «Баварией»
10:24 · Германия. Бундеслига
«Бавария» подписывает защитника сборной Нидерландов
04 Января
23:47 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» хочет потратить на Кудуса часть денег от продажи Беллингема
21:24 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» продолжает следить за Чупо-Мотингом
21:15 · Германия. Бундеслига
«Бавария» далека от продления контракта с Чупо-Мотингом
19:36 · Германия. Бундеслига
Агент Азмуна высказался о будущем форварда
14:20 · Англия. Премьер-лига
​«Бавария» отказалась от звёздного Кейна – названы причины слухи
09:55 · Англия. Премьер-лига
«Брентфорд» покупает нападающего за 25 миллионов евро
08:46 · Германия. Бундеслига
Крамер подписал новый контракт с «Боруссией» официально
Все новости
Рекомендуем