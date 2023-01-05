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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» подписывает защитника сборной Нидерландов

05 Января 2023 • 10:24 Комментировать

Защитник сборной Нидерландов Дэйли Блинд переезжает в немецкую Бундеслигу, об этом рапортует De Telegraph. Новым местом работы 32-летнего футболиста станет мюнхенская «Бавария».

Сегодня, 5 января, опытный защитник вылетел в Мюнхен для прохождения медицинского осмотра и подписания контракта. В «Баварии» рассматривают кандидатуру Блинда в качестве замены Люке Эрнандесу. Француз получил серьезную травму на чемпионате мира – 2022 и выбыл до конца нынешнего сезона.

В сезоне-2022/2023 Блинд принял участие в 19 поединках за «Аякс», в которых отметился двумя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Дэйли Блинд Трансферы футбола - зима 2023
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