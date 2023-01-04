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Чемпионат Германии. Бундеслига

Крамер подписал новый контракт с «Боруссией» официально

04 Января 2023 • 08:46 Комментировать

31-летний немецкий полузащитник Кристоф Крамер пролонгировал сотрудничество с менхенгладбахской «Боруссией». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Новый трудовой договор между сторонами рассчитан до середины 2025 года. За команду из Мёнхенгладбаха хавбек выступает с лета 2013 года.

В нынешнем сезоне Крамер принял участие в 15 поединках за «Боруссию», в которых отметился одной результативной передачей.

После 15 туров чемпионата Германии гладбахцы набрали 22 балла и располагаются на восьмой позиции в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Мёнхенгладбах Кристоф Крамер
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