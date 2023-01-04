31-летний немецкий полузащитник Кристоф Крамер пролонгировал сотрудничество с менхенгладбахской «Боруссией». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Новый трудовой договор между сторонами рассчитан до середины 2025 года. За команду из Мёнхенгладбаха хавбек выступает с лета 2013 года.

В нынешнем сезоне Крамер принял участие в 15 поединках за «Боруссию», в которых отметился одной результативной передачей.

После 15 туров чемпионата Германии гладбахцы набрали 22 балла и располагаются на восьмой позиции в турнирной таблице.