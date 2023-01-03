Форвард Себатьян Алле вернулся в расположение дортмундской «Боруссии». Напомним, что в прошлом году у 28-летнего ивуарийца была выявлена злокачественная опухоль яичка. Он перенес две операции.

«Поздравляю всех с Новым годом. Он начнется для меня хорошо, поскольку это синоним возвращения на поле. Минувший год был для меня непростым, однако он подготовил меня к новым вызовам, которые будут в 2023 году. С нетерпением предвкушаю встречу со всеми вами», - оставил сообщение футболист в социальных сетях.

Напомним, что Себастьян перебрался в «Боруссию» из амстердамского «Аякса» летом прошлого года. Его трансфер обошелся немцам в 35 миллионов евро.