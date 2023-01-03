«Бавария» нашла замену Нойеру

Голкипер франкфуртского «Айнтрахта» Кевин Трапп может продолжить карьеру в составе другого немецкого клуба.

По сообщениям журналистов Bild, интерес к вратарю проявляет мюнхенская «Бавария». Чемпион Бундеслиги рассматривает 32-летнего немца в качестве замены Мануэлю Нойеру, повредившему ногу. Из-за перелома он пропустит остаток нынешнего сезона.

Контракт Траппа с «Айнтрахтом» рассчитан до середины 2024 года. Его трансферная стоимость оценивается в 8,5 миллиона евро.

В текущем сезоне Кевин принял участие в 24 поединках, в которых пропустил 34 гола и в шести встречах отстоял на ноль.