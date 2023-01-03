Дольберг покинул «Ниццу» и будет выступать в «Хоффенхайме»

Датский нападающий Каспер Дольберг меняет клуб и чемпионат - вместо французской «Ниццы» он впредь будет выступать в составе немецкого «Хоффенхайма». Соглашение заключено на условиях аренды.

Дольберг впервые опробует себя в немецком чемпионате, несмотря на то, что Германия является ближайшим соседом Дании, ранее Каспер защищал цвета таких клубов, как амстердамский «Аякс» и испанская «Севилья», помимо уже упомянутой «Ниццы». В активе Дольберга - сорок матчей за сборную Дании, при этом ему удалось забить одиннадцать голов.

«Хоффенхайм» занимает одиннадцатое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги.