«Боруссия» повесила ценник на Тюрама

Менхенгладбахская «Боруссия» готова расстаться с французским нападающим Маркусом Тюрамом этой зимой за определенную сумму отступных.

Как стало известно журналистам Bild, немецкий клуб хочет выручить с продажи 25-летнего футболиста минимум 12 миллионов евро. И это при том, что срок контракта Тюрама с «Боруссией» истекает по завершении нынешнего сезона.

Ранее в СМИ сообщалось об интересе к Тюраму со стороны «Баварии», «ПСЖ», «Интера» и «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем розыгрыше Бундеслиги нападающий провел 15 матчей, забил десять голов и отдал три результативных паса.