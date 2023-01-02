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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Боруссия» повесила ценник на Тюрама

02 Января 2023 • 12:38 Комментировать

Менхенгладбахская «Боруссия» готова расстаться с французским нападающим Маркусом Тюрамом этой зимой за определенную сумму отступных.

Как стало известно журналистам Bild, немецкий клуб хочет выручить с продажи 25-летнего футболиста минимум 12 миллионов евро. И это при том, что срок контракта Тюрама с «Боруссией» истекает по завершении нынешнего сезона.

Ранее в СМИ сообщалось об интересе к Тюраму со стороны «Баварии», «ПСЖ», «Интера» и «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем розыгрыше Бундеслиги нападающий провел 15 матчей, забил десять голов и отдал три результативных паса.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Мёнхенгладбах Маркус Тюрам Трансферы футбола - зима 2023
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