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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Боруссия» озвучила «Реалу» условия продажи Беллингема

02 Января 2023 • 10:53 Комментировать

Дортмундская «Боруссия» определилась с финансовыми требованиями по трансферу полузащитника Джуда Беллингема. Этой информацией поделились журналисты издания AS.

Немецкий топ-клуб хочет получить 100 миллионов евро за 19-летнего английского футболиста, а также 40 миллионов в качестве бонусных выплат. Главным претендентом на Беллингема считается мадридский «Реал».

Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 110 миллионов евро. Контракт Джуда со «шмелями» рассчитан до середины 2025 года.

В текущем сезоне чемпионата Германии Беллингем провел 15 матчей, забил три гола и сделал два ассиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Боруссия Дортмунд Трансферы футбола - зима 2023 Джуд Беллингем
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