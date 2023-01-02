«Боруссия» озвучила «Реалу» условия продажи Беллингема

Дортмундская «Боруссия» определилась с финансовыми требованиями по трансферу полузащитника Джуда Беллингема. Этой информацией поделились журналисты издания AS.

Немецкий топ-клуб хочет получить 100 миллионов евро за 19-летнего английского футболиста, а также 40 миллионов в качестве бонусных выплат. Главным претендентом на Беллингема считается мадридский «Реал».

Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 110 миллионов евро. Контракт Джуда со «шмелями» рассчитан до середины 2025 года.

В текущем сезоне чемпионата Германии Беллингем провел 15 матчей, забил три гола и сделал два ассиста.