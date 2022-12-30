Немецкий полузащитник аргентинского происхождения Матео Климович перешёл из «Штуттгарта» в мексиканский «Атлетико Сан-Луис» на правах аренды. Об этом сообщает официальный сайт клуба Бундеслиги.

Специально для этого была досрочно завершена аренда игрока в билефельдской «Арминии», срок которой подходил бы к концу только в июне следующего года.

Контракт Климовича с мексиканским клубом рассчитан до декабря 2023 года.

Официально не сообщается о том, есть ли у «Атлетико Сан-Луис» опция выкупа 22-летнего Климовича, однако по данным Kicker сумма потенциального выкупа составляет три миллиона евро.